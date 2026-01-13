La Bolsa de Londres cierra casi plana (-0,03 %) y rompe su racha de récords

1 minuto

Londres, 13 ene (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este martes prácticamente plana, con una leve bajada del 0,03 % y rompió la racha de récords de las dos últimas sesiones tras las noticias de la desaceleración de la inflación en EE.UU. y la revisión al alza de las previsiones de crecimiento global del Banco Mundial.

El índice principal londinense, el FTSE-100 o ‘footsie’, retrocedió 3,35 puntos hasta los 10.137,35; mientras que el índice secundario, o FTSE-250, que aglutina a empresas más pequeñas -generalmente británicas-, perdió su marca histórica de 23.000 puntos y cayó un 0,46 % o 104,89 puntos, hasta los 22.931,97.

En las últimas dos sesiones, el FTSE-100 había registrado sendos récords al cierre, impulsados principalmente por las cotizadas del sector minero, y el FTSE-250 había alcanzado su máximo histórico.

Entre las más perjudicadas de la sesión de hoy en el parqué londinense estuvieron las empresas de tecnología médica, como Smith and Nephew y Convatec, que perdieron un 4,07 % y un 3,28 % respectivamente; así como la minorista de bricolaje Kingfisher, que cedió un 3,72 %.

Por el contrario, las más beneficiadas de la jornada fueron el grupo de hostelería Whitbread, que escaló un 7,08 %, junto al fondo de inversión Pershing Square Holdings, que sumó un 2,71 % y la petrolera BP, que agregó un 2,41 %. EFE

rb/rcf