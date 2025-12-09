La Bolsa de Londres cierra casi plana antes de la decisión de la Fed sobre tipos

Londres, 09 dic (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este martes prácticamente plana, con una leve bajada del 0,03 %, lastrada por algunas empresas del sector minorista, mientras los inversores continúan a la espera de la decisión de este miércoles de la Reserva Federal estadounidense sobre los tipos de interés.

El índice principal londinense, el FTSE-100, perdió 3,08 puntos, hasta 9.642,01, mientras que el secundario, el FTSE-250, descendió un 0,06 %, hasta 21.909,12 puntos.

Encabezaron las pérdidas en el parqué londinense la compañía de helados Magnum, que cayó un 3,69 %, seguido de la empresa de bebidas alcohólicas Diageo, que perdió un 2,55 %, y la cadena de supermercados Tesco, que cedió un 2,18 %.

Entre los ganadores de la jornada estuvieron el grupo de comunicación y marketing WPP, que aumentó un 6,26 % sus acciones, la minera Fresnillo, que sumó un 2,60 %, y la contratista militar Bae Systems, que agregó un 2,10 %. EFE

