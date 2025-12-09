The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La Bolsa de Londres cierra casi plana antes de la decisión de la Fed sobre tipos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 09 dic (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este martes prácticamente plana, con una leve bajada del 0,03 %, lastrada por algunas empresas del sector minorista, mientras los inversores continúan a la espera de la decisión de este miércoles de la Reserva Federal estadounidense sobre los tipos de interés.

El índice principal londinense, el FTSE-100, perdió 3,08 puntos, hasta 9.642,01, mientras que el secundario, el FTSE-250, descendió un 0,06 %, hasta 21.909,12 puntos.

Encabezaron las pérdidas en el parqué londinense la compañía de helados Magnum, que cayó un 3,69 %, seguido de la empresa de bebidas alcohólicas Diageo, que perdió un 2,55 %, y la cadena de supermercados Tesco, que cedió un 2,18 %.

Entre los ganadores de la jornada estuvieron el grupo de comunicación y marketing WPP, que aumentó un 6,26 % sus acciones, la minera Fresnillo, que sumó un 2,60 %, y la contratista militar Bae Systems, que agregó un 2,10 %. EFE

rb/lar

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR