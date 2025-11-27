La Bolsa de Londres cierra plana (+ 0,02 %) con minoristas y mineras a la baja

1 minuto

Londres, 27 nov (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este jueves prácticamente plana, con una leve subida del 0,02 % con las compañías minoristas y mineras como principales perjudicadas al finalizar la jornada.

El índice principal londinense, el FTSE-100, ascendió tan solo 2,35 puntos hasta 9.693,93, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, en general británicas-, ganó un 0,94 % hasta 22.091,47 puntos.

En el apartado de ganancias, destacaron la constructora de viviendas británica Persimmon, que creció un 3,11 %, junto a la banca Lloyds, que avanzó un 2,99 %, y la multinacional energética Centrica, que sumó un 2,83 %.

Al otro lado de la balanza, terminaron la sesión en números rojos la tabacalera Imperial Brands, que cedió un 2,35 %, la firma de moda de lujo Burberry, que cayó un 2 %, y la minera Rio Tinto, que perdió un 1,94 %.

La previsión en el nuevo presupuesto británico de un aumento de impuestos que afectará a las ganancias de compañías del sector de los juegos de azar provocó caídas en el índice FTSE 350, con la compañía de apuestas Rank Group como la peor parada, con una bajada del 9,32 %. EFE

