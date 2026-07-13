La Bolsa de Londres cierra prácticamente plana (+0,01 %), con telecomunicaciones al alza

Compartir

1 minuto

Londres, 13 jul (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este lunes prácticamente plana, con una mínima subida del 0,01 %, en una jornada que destacó por el alza de las cotizadas de telecomunicaciones y los malos resultados de las compañías del sector minero.

El índice principal londinense, el FTSE 100 o ‘footsie’, sumó 1 punto exacto, hasta los 10.498,29; mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, aumentó un 0,11 % o 25,17 puntos, hasta los 23.396,58.

Por segunda sesión consecutiva, la lista de ganancias de la City londinense fue encabezada por el gigante de las telecomunicaciones Vodafone Group, que subió un 5,50 %, y renueva el impulso después de que la familia de Xavier Niel, propietario del operador francés de telecomunicaciones Iliad, anunciase que se convertirá en el principal accionista de la empresa, tras llegar a un acuerdo con Emirates Telecommunications para comprarle el 16,2 % del capital.

También finalizaron en verde la petrolera BP, que sumó un 4,63 %; la editorial Pearson, que creció un 3,94 %, y la empresa de telecomunicaciones BT Group, cuyas acciones escalaron un 3,74 %.

En el apartado de pérdidas, las mayores perjudicadas del día fueron la minera Fresnillo, que cedió un 2,92 %, además de la compañía de servicios financieros IG Group, que bajó un 2,66 %, y el fideicomiso de inversión Scottish Mortgage Investment Trust, que perdió un 2,57 %. EFE

rb/jm/rcf