La Bolsa de Londres encadena otro récord impulsado por el crecimiento del PIB británico

1 minuto

Londres, 15 ene (EFE).- La Bolsa de Londres subió este jueves un 0,54 % y encadenó un nuevo máximo histórico tanto en el índice principal como el secundario después de conocerse los últimos datos del PIB británico, que mostraron señales de crecimiento en la economía del país.

La economía del Reino Unido creció un 0,3 % en noviembre, más de lo esperado por los analistas, impulsada por el repunte del sector servicios y la recuperación de la producción de automóviles, informó este jueves la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE-100 o ‘footsie’, avanzó 54,59 puntos, hasta los 10.238,94; mientras que el índice secundario, o FTSE-250, que aglutina a empresas más pequeñas -generalmente británicas-, sumó un 1,41 %, hasta los 23.279,98.

En ambos casos, el cierre de este jueves supuso su puntuación más alta en toda su historia.

Los más beneficiados de la jornada fueron los fondos de inversión, encabezados por 3i Group y Schroders, que escalaron un impresionante 10,08 % y un 9,82 % respectivamente, después de que el dato del PIB británico superase las previsiones de los expertos.

Completando el podio se encontró la empresa de ingeniería Smiths Group, que sumó un 4,15 %.

Por el contrario, las más perjudicadas del día en el parqué londinense fueron la firma de ropa de lujo Burberry, que perdió un 3,62 %, seguido de los grupos farmacéuticos AstraZeneca y GSK, que cayeron un 2,23 % y un 1,73 % respectivamente. EFE

rb/fjo/rcf