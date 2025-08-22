La Bolsa de Londres encarrila su tercer récord al cierre tras subir un 0,13 %
Londres, 22 ago (EFE).- La Bolsa de Londres encarriló este viernes su tercer récord de puntuación al cierre consecutivo tras subir un 0,13 % impulsada por la banca y los sectores de la construcción y la aviación.
El índice principal londinense, el FTSE 100, avanzó 12,20 puntos hasta los 9.321,40, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa empresas más pequeñas, generalmente británicas- creció un 1,19 %, o 259,39 puntos, hasta los 22.077,23.
El parqué de la ‘City’ londinense registra así tres máximas puntuaciones históricas consecutivas en una misma semana, esta vez impulsada por los buenos resultados de la banca Standard Chartered, que aumentó un 4,19 % el valor de sus acciones y se colocó en lo más alto de la lista de ganadoras.
También destacaron la constructora Persimmon, que creció un 2,31 %, y el consorcio de aerolíneas International Airlines Group (IAG) -en el que está integrado la española Iberia-, que subió un 2,28 %.
Las perdedoras de la última sesión de la semana fueron la tabacalera British American Tobacco, perdió un 1,78 %, y las fabricantes y distribuidoras de bebidas Coca Cola Europacific Partners, que cedió un 1,76 %, y Coca Cola HBC, que retrocedió un 1,32 %. EFE
