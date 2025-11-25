La Bolsa de Londres gana un 0,78 %, a la espera de conocer el nuevo presupuesto británico

1 minuto

Londres, 25 nov (EFE).- La Bolsa de Londres subió este martes un 0,78 % al cierre, con compañías minoristas y de las telecomunicaciones al alza, en la víspera de la presentación del presupuesto británico, que tendrá lugar este miércoles en la Cámara de los Comunes (baja).

La ministra británica de Economía, Rachel Reeves, presentará su propuesta de Presupuesto con el doble reto de reducir el déficit y la deuda y aliviar el coste de la vida, sin romper la promesa electoral laborista de no subir los impuestos.

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE-100, ascendió 74,62 puntos hasta 9.609,53, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, en general británicas-, ganó un 0,96 % hasta 21.617,41 puntos.

En el plano de ganancias, destacó la compañía de telecomunicaciones Airtel Africa, que avanzó un 6,50 %, junto a la multinacional de productos para el hogar Kingfisher, que subió un 5,99 %, y la firma de moda de lujo Burberry, que creció un 4,70 %.

Al otro lado de la balanza, cerraron en números rojos las aseguradoras Beazley, que cedió un 9,19 %, e Intertek Group, que cayó un 5,71 %, y la editorial Pearson, que perdió un 2,17 %. EFE

mas/fjo/lar