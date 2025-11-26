La Bolsa de Londres gana un 0,85 % tras el anuncio del nuevo presupuesto británico

Londres, 26 nov (EFE).- La Bolsa de Londres subió este miércoles un 0,85 % al cierre a pesar del anuncio de subida de impuestos del Ejecutivo británico en la presentación del presupuesto y ante las previsiones de que el producto interior bruto (PIB) del Reino Unido crecerá hasta el 1,5 % en 2025, medio punto por encima de la estimación de marzo.

El Gobierno laborista anunció hoy una subida generalizada de impuestos, aunque no el de la renta, que le permitirán recaudar unos 26.000 millones de libras (casi 30.000 millones de euros) hasta 2029-30, como parte de su plan para reducir el abultado déficit y la deuda neta.

Tras esas noticias, el índice principal londinense, el FTSE-100, ascendió 82,05 puntos hasta 9.691,58, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, en general británicas-, ganó un 1,24 % hasta 21.885,52 puntos.

Las más beneficiadas de la sesión fueron la compañía de gestión patrimonial St James Place, que creció un 5,30 %, junto a las mineras Endeavour Mining, que avanzó un 4,78 %, y la mexicana Fresnillo, que subió un 5,17 %.

Por el contrario, cerraron la jornada en números rojos la constructora de viviendas Berkeley Group Holdings, que perdió un 2,97 %, junto a la farmacéutica Hikma, que cedió un 2,50 %, y la multinacional minorista de productos para el hogar Kingfisher, que cayó un 2,16 %. EFE

