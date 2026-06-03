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La Bolsa de Londres pierde un 0,4 % por la caída de Wall Street y la incierta paz en Irán

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Londres, 3 jun (EFE).- La Bolsa de Londres perdió este miércoles un 0,40 %, afectada por la caída de Wall Street y mientras el petróleo subía el 1,5 % tras los nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán, con las negociaciones de paz paralizadas y el estrecho de Ormuz bloqueado.

El índice principal londinense, el FTSE 100 -o ‘footsie’- perdió 41,21 puntos, hasta los 10.332,30, mientras que el índice secundario, o FTSE 250 -que incluye a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, también se dejó 192,07 enteros, (-0,82 %) hasta los 23.186,29.

Si la víspera fueron las mineras las que lideraron las subidas, hoy fue lo contrario y cuatro grandes del sector -Fresnillo, Rio Tinto, Anglo American y Antofagasta- cayeron en porcentajes de entre el 2,70 y el 3,71 %.

Junto a ellas, también cayeron la empresa de gestión de activos financieros ICG (-4,58 %) y la firma textil Burberry (-4,27 %).

Entre las ganadoras de la jornada destacan los casos de Bunzl (4,73 %), compañía de provisión de productos no alimentarios para empresas, la empresa de energías renovables SSE (3,55 %) y la proveedora de cocinas y materiales de construcción Howden (3,18 %). EFE

fjo/rb/psh

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