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La Bolsa de Londres pierde un 0,75 % y vuelve a caer por debajo de los 10.500 puntos

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Londres, 28 may (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este jueves un 0,75 %, lo que hizo que el índice principal, el FTSE 100, volviera a caer por debajo de los 10.500 puntos y se aleje de nuevo de los 11.000 que llegó a rozar a finales de febrero, justo antes de la guerra contra Irán.

El FTSE 100 o ‘footsie’ perdió 79,05 puntos, hasta quedar en 10.425,96, mientras que el índice secundario o FTSE 250 -que incluye a empresas más pequeñas, generalmente británicas- también cayó un 0,26 % (o 60,06 puntos) hasta los 23.324,92.

Entre las empresas que hoy arrastraron a la bolsa a la baja están la compañía de compraventa de vehículos Autotrader (-3,87 %), la energética National Grid (-3,70 %) y la inmobiliaria Rightmove (-3,56 %).

Entre las beneficiadas de la City se encontraron dos de las grandes del sector de defensa: Babcock (4,13 %) y BAE Systems (2,72 %). Junto a ellas se situó la proveedora de alimentación y limpieza para grandes empresas, Compass (2,97 %). EFE

fjo/rb/psh

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