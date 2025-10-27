La Bolsa de Londres sube 0,09 % y marca su tercer récord al cierre con los bancos al alza

1 minuto

Londres, 27 oct (EFE).- La Bolsa de Londres subió este lunes un leve 0,09 % e inició la semana con un nuevo récord al cierre, por tercera sesión consecutiva, en una semana dominada por las reuniones de los bancos centrales, los resultados financieros del sector tecnológico y el desarrollo de las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos.

El índice principal londinense, el FTSE-100, avanzó 8,20 puntos, hasta los 9.653,82, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, bajó un 0,08 %, o 17,54 puntos, hasta los 22.511,48.

El sector mejor parado del día en el parqué londinense fue el bancario, encabezado por Standard Chartered, que sumó un 3,19 %, junto al fondo de inversión tecnológico Polar Capital Technology, que avanzó un 2,33 %, y la entidad bancaria Lloyds Banking Group, que creció un 2,31 %.

Por el contrario, las peor paradas fueron las cotizadas del sector minero, principalmente Endeavour Mining y Fresnillo, que perdieron un 5,03 % y un 4,97 %, respectivamente, además de la compañía de alquiler de equipos industriales Ashtead Group, que descendió un 2,52 %. EFE

