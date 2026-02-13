La Bolsa de Londres sube 0,42 % con el repunte de Relx y pese a la caída de los bancos

1 minuto

(Corrige el segundo párrafo)

Londres, 13 feb (EFE).- La Bolsa de Londres subió este viernes un 0,42 % gracias al repunte de la empresa de análisis Relx, de casi un 10 %, y pese a caída generalizada del sector bancario, que tuvo las mayores pérdidas de la sesión.

El índice principal londinense, FTSE-100 o ‘footsie’, avanzó 43,91 puntos, hasta 10.446,35, mientras que el secundario, FTSE-250, recuperó un 0,52 %, o 122,28 puntos, hasta 23.427,27.

Relx encabezó las ganancias en la City y aumentó sus acciones un 9,99 % después de presentar sus resultados y anunciar una recompra de acciones mayor a la prevista, lo que apaciguó los temores de los inversores sobre el impacto de la inteligencia artificial en el negocio de la compañía.

El podio de ganadores lo completaron la empresa irlandesa de informes de crédito al consumo Experian, que ganó un 5,40 %, y el fondo de inversión 3i Group, que creció un 5,11 %.

Por su parte, entre los perdedores del día estuvieron la compañía de apuestas en línea Entain, que bajó un 4,74 %, seguido del banco Natwest, que cedió un 2,49 %, y la empresa química Croda International, que disminuyó un 2,46 %.

Aunque, sin duda, el sector peor parado fue el bancario, pues además de Natwest, la mayoría de las entidades cotizadas en Londres, como HSBC (-2,21 %), Barclays (-2,07 %) o Lloyds (-1,95 %), también finalizaron en rojo. EFE

rb/psh/fpa