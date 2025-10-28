La Bolsa de Londres sube 0,44 % y registra nuevos récords al cierre e intradía

Londres, 28 oct (EFE).- La Bolsa de Londres subió este martes un leve 0,44 % y registró un nuevo récord al cierre, por cuarta sesión consecutiva, así como una nueva máxima puntuación intradía, con compañías de telecomunicaciones y del sector bancario como principales beneficiadas.

El índice principal londinense, el FTSE-100, avanzó 42,92 puntos, hasta los 9.696,74, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, bajó un 0,12 %, o 27,36 puntos, hasta los 22.484,12.

El máximo intradía se notificó pasadas las 14.30 GMT, al situarse en 9.727,09 puntos, de acuerdo con el diario ‘Financial Times’.

En el plano de ganancias, destacó la compañía de telefonía Airtel Africa, que creció un contundente 16,39 % tras notificar un aumento tanto de ganancias como de clientes en el tercer trimestre, seguida de la banca HSBC Holdings, que sumó un 4,60 %, y el grupo de telecomunicaciones Vodafone, que subió un 4,42 %.

Al otro lado de la balanza, cerraron la jornada en números rojos la constructora de viviendas Barrat Redrow, que perdió un 2,45 %, seguida de la firma de moda de lujo Burberry, que cayó un 1,92 %, y la proveedora de servicios empresariales Rentokil Initial, que cedió un 1,86 %. EFE

