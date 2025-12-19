The Swiss voice in the world since 1935
La Bolsa de Londres sube 0,61 % tras el dato de inflación de EEUU y aupada por las mineras

Londres, 19 dic (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este viernes con una subida del 0,61 % en una jornada positiva para el selectivo británico, que reaccionó al alza tras los datos de inflación estadounidenses, más bajos de lo esperado, y destacó por el buen rendimiento de las compañías mineras.

El índice principal, el FTSE-100, sumó 59,65 puntos y se situó en 9.897,42, mientras que el secundario FTSE-250 bajó un 0,06 %, 12,88 puntos, hasta los 22.312,71.

Las compañías mineras coparon las ganancias del viernes en el parqué londinense, encabezadas por Endeavour Mining y Fresnillo, que crecieron un 3,17 % y un 2,86 % respectivamente, junto con la contratista militar Rolls Royce Holdings, que avanzó un 2,27 %.

Por el contrario, entre los valores con mayores pérdidas figuraron la constructora de viviendas Barratt Redrow, que perdió un 2,67 %, además de la minorista de ropa de deporte JD Sports Fashion, que redujo sus acciones un 2,58 %, y la promotora inmobiliaria Persimmon, que disminuyó un 2,37 %.

El FTSE-100 finaliza la semana rozando los 9.900 puntos, después de unas sesiones marcadas por los datos económicos británicos, como el PIB, la inflación o el desempleo, así como el recorte de tipos de un cuarto de punto, hasta el 3,75 %, anunciado por el Banco de Inglaterra. EFE

