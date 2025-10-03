La Bolsa de Londres sube 0,67 % y termina la semana con un nuevo récord al cierre

(Corrige el primer párrafo y añade información)

Londres, 3 oct (EFE).- La Bolsa de Londres subió este viernes un 0,67 % y terminó la semana registrando un nuevo récord al cierre, tras el conseguido el pasado miércoles, y un máximo histórico intradiario, situándose ligeramente por debajo de los 9.500 puntos.

A las 11:25 hora británica (10:25 GMT) el selectivo británico alcanzó los 9.494,64 puntos, logrando la mayor puntuación durante la sesión de su historia, que disminuyó de cara al cierre, aunque mantuvo el récord.

El índice principal londinense, el FTSE-100, avanzó 63,52 puntos hasta los 9.491,25, y el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, cerró con un aumento del 0,68 %, o 150,32 puntos, hasta los 22.197,62.

La compañía más beneficiada de la jornada en el parqué británico fue la distribuidora Bunzl, que agregó un 4,45 %, seguida del banco Natwest Group, que se incrementó un 3,83 %, y el fondo de inversión Schroders, que sumó un 3,74 %.

Al otro lado de la balanza, la principal perjudicada de la sesión fue Coca-Cola, pues las acciones de sus dos cotizadas embotelladoras, Coca-Cola Europacific Partners y Coca-Cola HBC AG, perdieron un 1,98 % y un 1,67 %. EFE

