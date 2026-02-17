La Bolsa de Londres sube 0,79 % y marca nuevo récord por encima de los 10.500 puntos

Londres, 17 feb (EFE).- La Bolsa de Londres subió este martes un 0,79 %, en un día histórico para el selectivo, pues el FTSE-100 registró nuevos récords al cierre e intradía, superando por primera vez la marca de los 10.500 puntos.

El índice principal londinense, FTSE-100 o ‘footsie’, ganó 82,48 puntos, hasta un nuevo máximo histórico de 10.556,17; mientras que el secundario, el FTSE-250, que agrupa a empresas más pequeñas -generalmente británicas-, avanzó un 0,77 % o 180,35 puntos, hasta los 23.555,82.

Desde que superase por primera vez en su historia la marca de los 10.000 puntos en el primer día de cotización de 2026, el FTSE-100 se encuentra en sus niveles máximos históricos y ha acumulado varios récords en lo que va de año, el último este mismo lunes.

En este contexto, la embotelladora Coca-Cola Europacific Partners encabezó las ganancias de la City londinense (3,50 %), seguida de la constructora Barratt Redrow (3,13 %) y de la empresa de telecomunicaciones Airtel Africa (3,09 %).

En la otra cara de la moneda, las peores paradas de la sesión fueron las cotizadas del sector minero, con Endeavour Mining y Antofagasta en cabeza del podio de perdedores tras caer un 3,76 % y un 3,44 % respectivamente. EFE

