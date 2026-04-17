La Bolsa de Londres sube por las noticias de Ormuz, con grandes bajadas de las petroleras

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Londres, 17 abr (EFE).- La Bolsa de Londres subió este jueves un 0,73 %, impulsada por las buenas noticias de la reapertura del estrecho de Ormuz, noticias que no sentaron bien al sector energético, que fue el que cosechó peores resultados.

El índice principal londinense, el FTSE 100, sumó 77,64 puntos, hasta 10.667,63 enteros, en un ambiente de optimismo por la calma registrada tanto en Irán como en el Líbano, dos escenarios donde se mantiene el alto el fuego.

En todo caso, y con una actualidad geopolítica tan incierta, la bolsa ha vivido una semana más de sobresaltos y las subidas han ido compensando las bajadas, hasta el punto de que el FTSE 100 termina la semana casi como empezó, con solo 58 puntos de subida.

Las empresas peor paradas hoy fueron las energéticas, concretamente las petroleras BP (-7,36 %) y Shell (-5,57 %), junto a la suministradora eléctrica SSE (-6,62 %).

A esta hora el barril de petróleo brent, de referencia en Europa, se desploma un 10 % y ya está por debajo de los 90 dólares, mientras que el de Texas (WTI) para entrega en junio cae un 11 % y se cotiza a 81 dólares a esta hora.

Entre las empresas al alza, destacan la minera Fresnillo (6,45 %), el consorcio aeronáutico IAG (6,19 %) e Intercontinental Hotels (5,33 %), empresas estas dos últimas que esperan un repunte del negocio de viajes tras un mes de guerra en Irán.

De las grandes bolsas europeas, la de Londres es la que sube con más timidez, pues tanto la de París como la Fráncfort y Madrid han cerrado hoy con aumentos cercanos o superiores al 2 %, y la de Milán lo ha hecho con un 1,75 %. EFE

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