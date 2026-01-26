La Bolsa de Londres sube un 0,05 % apoyada por las mineras ante el nuevo récord del oro

1 minuto

Londres, 26 ene (EFE).- La Bolsa de Londres subió este lunes un 0,05 % en una buena jornada para las compañías mineras, que se beneficiaron del alza del oro y otros metales.

El índice principal, FTSE 100, sumó 5,41 puntos, hasta 10.148,85, mientras que el secundario, FTSE 250, ascendió un 0,15 %, hasta 23.351,66 puntos.

El oro marcó hoy un nuevo récord al cotizar por encima de 5.100 dólares la onza y la plata subió un 9 %, impulsados por la debilidad del dólar, la posible intervención del Banco de Japón para frenar la subida del yen y la incertidumbre global, factores que mantienen la demanda por metales preciosos como valor refugio.

En el parqué londinense, la minera Fresnillo encabezó la tabla de ganancias con un avance del 6,72 %, seguida de Antofagasta, que aumentó un 5,33 %, Endeavour Mining, que ascendió un 4,03 %, y Anglo American, cuyos valores acabaron con un 2,07 % más.

Perdieron terreno, en cambio, la firma financiera 3i Group, que bajó un 4,86 %, Autotrader Group, de compra venta de coches, que se dejó un 3,41 %, y el grupo de telecomunicaciones BT, que cayó un 2,90 %. EFE

