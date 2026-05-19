La Bolsa de Londres sube un 0,07 % ante el aumento del desempleo en el Reino Unido

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Londres, 19 may (EFE).- La Bolsa de Londres subió este martes un 0,07 % tras conocerse los últimos datos de desempleo en el Reino Unido, que aumentó al 5 % en el primer trimestre del año, lo que refuerza las expectativas de que el Banco de Inglaterra retrase nuevas subidas de los tipos de interés.

El índice principal londinense, el FTSE 100, ascendió 6,80 puntos hasta 10.330,55, en una jornada negativa para las mineras, que cayeron ante la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

En la tabla de ganancias destacó IG Group Holdings, una empresa de plataformas de inversión en línea, cuyos títulos subieron un 10,53 % tras aumentar sus previsiones de facturación para este año.

También avanzó la empresa de telecomunicaciones Airtel Africa, un 6,78 %, y el fondo de inversión 3i Group, que acabó con un 5,86 % más.

Entre los perdedores en la sesión de hoy figuraron varias mineras, como Fresnillo, que descendió un 4,20 %; Antofagasta, un 3,62 %, y Anglo American, que retrocedió un 3,28 %. EFE

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