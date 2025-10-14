La Bolsa de Londres sube un 0,10 % en plenas tensiones comerciales entre EE.UU. y China

Londres, 14 oct (EFE).- La Bolsa de Londres subió este lunes un 0,10 % en medio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, entre otras, gracias al repunte de la aerolínea Easyjet por las informaciones de una posible oferta de compra.

El índice principal londinense, el FTSE-100, avanzó 9,90 puntos, hasta los 9.452,77, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas- bajó un 0,16 %, o 36,14 puntos, hasta los 22.028,18.

El nuevo capítulo de la guerra comercial entre China y Estados Unidos mantuvo al FTSE-100 en negativo la mayor parte del día, en línea con otras plazas bursátiles mundiales, si bien logró entrar en terreno verde en la última hora de la sesión.

La compañía aérea de bajo coste Easyjet encabezó las ganancias del día en el parqué londinense y sus acciones se dispararon un 8,02 % ante los rumores de que la compañía naviera MSC estaba considerando una posible oferta de adquisición, aunque las ganancias se desinflaron cuando ésta segunda desmintió la información y la acción cerró con una subida del 5,88 %.

El podio de ganadoras lo completaron la empresa de construcción de viviendas Persimmon (2,57 %) y la promotora inmobiliaria Berkeley Group Holdings (2,39 %).

Al otro lado de la balanza, cerraron la jornada en números rojos la compañía de materias primas Metlen Energy & Metals (-6,20 %), el grupo de ingeniería Spirax Group (-4,11 %) y la minera Anglo American (-2,80 %). EFE

