La Bolsa de Londres sube un 0,12 % aupada por el sector de la defensa

Compartir

1 minuto

Londres, 30 jun (EFE).- La Bolsa de Londres subió este martes un 0,12 % gracias al avance de las empresas de defensa, después de que el Gobierno anunciara una inversión adicional de 15.000 millones de libras (unos 17.400 millones de euros) en cuatro años para reforzar las Fuerzas Armadas del Reino Unido.

El índice principal londinense, el FTSE 100, sumó 12,90 puntos hasta 10.497,12, mientras que el secundario, el FTSE 250, cedió un 0,01 %, hasta los 23.013,45 enteros.

Según el Ejecutivo, la nueva dotación elevará el gasto en defensa a un récord de casi 300.000 millones de libras (348.000 millones de euros) en cuatro años y situará al país en la senda de alcanzar su objetivo de destinar el 3 % del producto interior bruto (PIB) a defensa en la próxima legislatura.

El fondo de inversión tecnológico Polar Capital Technology lideró la tabla de ganancias con un ascenso del 4,01 %, seguido por varias empresas aeronáuticas y fabricantes de equipamiento militar.

Entre ellas, Babcock International subió un 3,34 %; Melrose Industries ganó un 2,79 % y Rolls-Royce Holdings acabó con un 2,08 % más.

Entre los perdedores de la jornada estuvieron la cadena de establecimientos y plataformas de juego Entain, que bajó un 5,48 %; la firma de tecnología médica Smith & Nephew, que retrocedió un 4,63 %; y el grupo de telefonía Vodafone, cuyos títulos descendieron un 3,72 %. EFE

jm/rb/mgr