La Bolsa de Londres sube un 0,14 % antes de la decisión de tipos de la Fed

Londres, 10 dic (EFE).- La Bolsa de Londres subió este miércoles un 0,14 %, aupada por algunas empresas del sector financiero e inmobiliario, antes de conocer la decisión de la Reserva Federal estadounidense sobre los tipos de interés.

El índice principal londinense, el FTSE-100, ganó 13,52 puntos, hasta 9.655,53, mientras que el secundario, el FTSE-250, descendió un 0,36 %, hasta 21.830,97 puntos.

La minorista de helados The Magnum Ice Cream Company encabezó las ganancias del día en el parqué londinense, después de que sus acciones se incrementasen un 3,89 %, seguido del fideicomiso de inversión Scottish Mortgage Investment Trust, que sumó un 3,68 %, y la promotora inmobiliaria Berkeley Group Holdings, que creció un 3,24 %.

En el apartado de las pérdidas, la peor parada fue la compañía de equipamiento empresarial Halma, que cayó un 2,32 %, junto a la empresa energética SSE, que disminuyó un 2,24 %, y el fideicomiso inmobiliario Land Securities Group se redujo un 1,92 %. EFE

