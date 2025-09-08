La Bolsa de Londres sube un 0,14 % aupada por minoristas y mineras
Londres, 8 sep (EFE).- La Bolsa de Londres subió este lunes un 0,14 % aupada por las compañías minoristas y del sector minero, que fueron las grandes beneficiadas de la primera sesión de la semana.
El índice de referencia londinense, el FTSE 100, sumó 13,23 puntos hasta los 9.221,44, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa empresas más pequeñas, generalmente británicas-, avanzó un 0,50 %, o 108,91 puntos, hasta los 21.684,45.
La lista de ganadoras la lideró la cadena de supermercados Mark & Spencer, que vio aumentado el valor de sus acciones un 2,89 %, seguida de la minera mexicana Fresnillo, que creció un 2,83 %, y la química Croda International, que ganó un 2,43 %.
Al otro lado de la balanza, cerraron la jornada en números rojos la aseguradora Phoenix Group, que retrocedió un 7,61 %, el fabricante de bebidas alcohólicas Diageo, que perdió un 3,66 %, y la compañía de telecomunicaciones Airtel Africa, que cayó un 2,53 %. EFE
mas/jm/psh