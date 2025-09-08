The Swiss voice in the world since 1935

La Bolsa de Londres sube un 0,14 % aupada por minoristas y mineras

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 8 sep (EFE).- La Bolsa de Londres subió este lunes un 0,14 % aupada por las compañías minoristas y del sector minero, que fueron las grandes beneficiadas de la primera sesión de la semana.

El índice de referencia londinense, el FTSE 100, sumó 13,23 puntos hasta los 9.221,44, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa empresas más pequeñas, generalmente británicas-, avanzó un 0,50 %, o 108,91 puntos, hasta los 21.684,45.

La lista de ganadoras la lideró la cadena de supermercados Mark & Spencer, que vio aumentado el valor de sus acciones un 2,89 %, seguida de la minera mexicana Fresnillo, que creció un 2,83 %, y la química Croda International, que ganó un 2,43 %.

Al otro lado de la balanza, cerraron la jornada en números rojos la aseguradora Phoenix Group, que retrocedió un 7,61 %, el fabricante de bebidas alcohólicas Diageo, que perdió un 3,66 %, y la compañía de telecomunicaciones Airtel Africa, que cayó un 2,53 %. EFE

mas/jm/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR