La Bolsa de Londres sube un 0,14 % impulsada por los sectores bancario e inmobiliario

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Londres, 17 jun (EFE).- La Bolsa de Londres ganó este miércoles un 0,14 % impulsada por bancos y promotoras inmobiliarias, ante la expectativa de que el Banco de Inglaterra no suba este jueves los tipos de interés.

El índice principal londinense, el FTSE 100, sumó 14,40 puntos hasta 10.508,61, mientras que el secundario, el FTSE 250, ascendió un 0,16 %, hasta 23.364,73 puntos.

Los inversores valoraron positivamente los últimos datos de inflación en el Reino Unido, que se mantuvo en el 2,8 % en mayo, al igual que en abril, lo que hace prever que el banco central mantendrá este jueves los tipos en el actual 3,75 % en el Reino Unido.

Las inmobiliarias Persimmon y Barratt Redrow avanzaron, respectivamente, un 3,76 y un 2,67 %, mientras que el banco Barclays subió un 3,40 % y su rival Standard and Chartered acabó con un 2 % más.

La minera Endeavour Mining ganó un 5 %, ante la perspectiva de que Estados Unidos e Irán firmen el viernes un plan de paz inicial que permita la reapertura progresiva del estrecho de Ormuz.

Entre los perdedores de la jornada estuvieron, entre otros, la cadena de establecimientos y plataformas de juego Entain, que bajó un 4,64 %, Halma, un conglomerado de empresas de tecnología, que cedió un 3,63 %, y los grandes almacenes Marks and Spencer, cuyos títulos descendieron un 3,39 %. EFE

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