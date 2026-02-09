La Bolsa de Londres sube un 0,16 % en plena crisis política en el Reino Unido

Londres, 9 feb (EFE).- La Bolsa de Londres subió este lunes un 0,16 %, impulsada por el avance de las mineras, mientras los inversores siguen de cerca la crisis en el Gobierno británico de Keir Starmer, que afronta peticiones de dimisión.

El índice principal, el FTSE 100, ascendió 16,48 puntos hasta 10.386,23, y el secundario, FTSE 250, aumentó un 0,57 %, hasta 23.340,03 puntos.

Starmer recibió hoy el apoyo de sus ministros después de que el líder del Partido Laborista en Escocia, así como la oposición política y algunos de sus diputados, pidieran su dimisión por el nombramiento como embajador de Estados Unidos de Peter Mandelson.

Mandelson fue destituido en septiembre debido a sus vínculos con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein, pero desde entonces esos vínculos han resultado ser mucho más profundos y largos en el tiempo que lo que se suponía.

El sector minero fue el principal beneficiado en la jornada de este lunes en el parqué londinense: Antofagasta subió un 6,62 %; Endeavour Mining, un 5,94 %; Fresnillo, un 4,98 %, y Glencore, un 4,81 %.

A la cabeza de los perdedores estuvo el grupo bancario NatWest, que bajó un 5,98 %; la tabaquera British Imperial Tobacco, que descendió un 3,32 %, y la promotora inmobiliaria Barratt Redrow, que retrocedió un 2,75 %.

Los inversores siguen atentos a la evolución de la libra esterlina, que este lunes se mantuvo frente al dólar, apoyada en la debilidad del billete verde, pero cedió terreno frente al euro, que se apreció un 0,58 %, y mostró signos de debilidad frente al yen, reflejando la incertidumbre política interna. EFE

