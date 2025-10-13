La Bolsa de Londres sube un 0,16 % impulsada por las mineras

Londres, 13 oct (EFE).- La Bolsa de Londres ganó este lunes un 0,16 % impulsada por compañías del sector minero, que registraron las mayores subidas al cierre de la primera sesión de la semana.

El índice principal londinense, el FTSE-100, avanzó 15,40 puntos, hasta los 9.442,87, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, subió un 1,20 %, o 262,48 puntos, hasta los 22.064,32.

Las ganadoras de la sesión fueron las mineras Endeavour Mining, que creció un contundente 11,27 %, seguida de la mexicana Fresnillo, que subió un 9,09 %, y Antofagasta, que sumó un 4,98 %.

Al otro lado de la balanza, cerraron la jornada en números rojos la contratistas de defensa BAE Systems, que retrocedió un 1,56 %, seguida de la aseguradora Intertek, que perdió un 1,51 %, y la tabacalera British American Tobacco, que cedió un 1,48 %. EFE

