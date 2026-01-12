La Bolsa de Londres sube un 0,16 % y marca un nuevo récord con el impulso de las mineras

Londres, 12 ene (EFE).- La Bolsa de Londres subió este lunes un 0,16 % e inició la semana registrando un nuevo récord al cierre impulsado por el buen rendimiento de las cotizadas del sector minero.

El índice principal londinense, el FTSE-100 o ‘footsie’, avanzó 16,10 puntos hasta los 10.140,70, sumando un nuevo máximo histórico para el selectivo.

Por su parte, el índice secundario, o FTSE-250, que aglutina a empresas más pequeñas -generalmente británicas-, cerró completamente plano, sumando unos ínfimos 0,06 puntos.

Las cotizadas del sector minero fueron las más beneficiadas de la jornada, encabezadas por Fresnillo, que avanzó un 6,50 %, seguido de Endeavour Mining, que sumó un 4,16 %, y Glencore, que subió un 3,50 %.

En el otro lado de la moneda, entre las perdedoras del día en el parqué londinense estuvieron la empresa inmobiliaria British Land Company, que cedió un 3,83 %, junto al conglomerado aéreo International Airlines Group (IAG) -en el que se engloba Iberia-, que perdió un 3,09 %, y la compañía de aguas Severn Trent, que bajó un 2,96 %. EFE

