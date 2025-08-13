The Swiss voice in the world since 1935

La Bolsa de Londres sube un 0,19 % con las farmacéuticas al alza

Londres, 13 ago (EFE).- La Bolsa de Londres subió este miércoles un 0,19 % impulsada por el buen desempeño de las cotizadas del sector farmacéutico y con el mercado a la espera de saber el dato del PIB británico del segundo trimestre del año, que se conocerá este jueves.

El índice principal londinense, el FTSE-100, ascendió 17,42 puntos hasta 9.165,23, mientras que el secundario, el FTSE-250, avanzó un 0,04 %, o 8,87 puntos, hasta 21.851,56.

La empresa farmacéutica AstraZeneca lideró las ganancias del día en el parqué británico, al sumar un 3,23 %, seguido de la compañía de ingeniería Spirax Group, que ganó un 2,99 %, y el laboratorio farmacéutico GSK, que aumentó un 2,17 % sus acciones.

Al otro lado de la balanza, cerraron la sesión en números rojos la aseguradora Beazley, que se desplomó un 12,28 %, además de la empresa de apuestas en línea Entain, que perdió un 2,51 %, y la gestora de la bolsa de Londres, London Stock Exchange Group, que retrocedió un 2,49 %. EFE

