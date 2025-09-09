The Swiss voice in the world since 1935

La Bolsa de Londres sube un 0,20 % gracias a las mineras

Londres, 9 sep (EFE).- La Bolsa de Londres subió este martes un 0,20 % aupada por compañías mineras, especialmente la estadounidense Anglo American, que informó de que llegó a un acuerdo de fusión con uno de sus rivales en el sector.

El índice de referencia londinense, el FTSE 100, sumó 21,09 puntos hasta los 9.242,53, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa empresas más pequeñas, generalmente británicas-, retrocedió un 0,40 %, o 87,74 puntos, hasta los 21.596,71.

La multinacional minera Anglo American informó este martes de que ha llegado a un acuerdo de fusión con su rival canadiense Teck Resources para crear un grupo mundial en «minerales críticos» y uno de los mayores productores de cobre, lo que hizo que sus acciones aumentaran un 9,07 %.

Le siguieron en el apartado de ganancias el productor de materias primas Glencore, que sumó un 5,29 %, y la compañía de telecomunicaciones Airtel Africa, que creció un 3,71 %.

Por contra, los peor parados al cierre de la sesión fueron el grupo bursátil London Stock Exchange Group, que perdió un 4,69 %, seguido del fabricante de equipamiento para cocinas Howden Joinery Group, que retrocedió un 2,92 %, y el minorista de ropa y calzado deportivo JD Sports, que cedió un 2,18 %. EFE

