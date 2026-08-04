La Bolsa de Londres sube un 0,20 % gracias al empuje de las mineras

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Londres, 4 ago (EFE).- La Bolsa de Londres subió este martes un 0,20 % gracias sobre todo al empuje de las mineras, y mientras llegan de nuevo noticias esperanzadoras sobre una posible reapertura del estrecho de Ormuz.

El principal índice londinense, el FTSE 100, sumó hoy 21,68 puntos, hasta los 10.879,38, acercándose de nuevo a su récord del 27 de febrero -10.917 puntos-, que perdió precisamente por la guerra contra Irán. Por su lado, el índice secundario FTSE 250 ganó un 0,97 %.

Las mejor paradas de la jornada del martes fueron sobre todo las mineras Antofagasta (6,85 %), Anglo American (5,45 %) y Fresnillo (5,24 %). Entre ellas se coló además la tecnológica Halma (5,47 %).

Entre los perdedores estuvieron las petroleras BP (-4,91 %) y Shell (-2,47 %), como sucede cada vez que se desactiva la tensión en torno a Ormuz. Pero por encima de ellas se situó Smith&Nephew (-6,27 %), empresa de tecnología médica. EFE

fjo/rcf