La Bolsa de Londres sube un 0,25 % a pesar del aumento de la deuda neta británica

Londres, 21 oct (EFE).- La Bolsa de Londres subió este martes un 0,25 % al cierre de la sesión a pesar del aumento en la deuda neta acumulada británica, que ganó un punto porcentual con respecto al mes de septiembre de 2024.

Este indicador se mantuvo en el 95,3 % del producto interior bruto (PIB) y alcanzó niveles no vistos desde los años 60, según informó hoy la Oficina Nacional de Estadística (ONS, en inglés).

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE-100, avanzó 23,42 puntos, hasta los 9.426,99, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas- subió un 0,18 %, o 39,82 puntos, hasta los 21.908,30.

En el apartado de ganancias, destacaron la contratista de defensa Melrose Industries, que sumó un 5,32 %, seguida de la minorista de ropa y calzado deportivo JD, que creció un 3 %, y la inversora Segro, que aumentó un 2,86 %.

Por contra, finalizaron la jornada en números rojos las mineras Fresnillo, que cedió un 12,21 %, y Endeavour Mining, que perdió un 9,71 %, junto a la casa de apuestas Entain que retrocedió un 3,18 %. EFE

