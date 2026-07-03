La Bolsa de Londres sube un 0,25 % y alcanza su nivel máximo en cuatro meses

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Londres, 3 jul (EFE).- La Bolsa de Londres subió este viernes un 0,25 % en una jornada en la que alcanzó su nivel más alto en cuatro meses impulsada por los avances en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y la bajada del precio del petróleo.

El índice principal londinense, el FTSE 100 o ‘footsie’, se incrementó 26,16 puntos, hasta los 10.679,03 al cierre de la sesión; si bien durante el día llegó a superar los 10.700 enteros, un hito que no lograba desde el 2 de marzo, tras el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Por su parte, el índice secundario, o FTSE 250, creció un 0,52 % -o 121,22 puntos- hasta los 23.538,80.

El ‘footsie’, que inició el año superando por primera vez en su historia la marca de los 10.000 puntos, experimentó hoy una importante subida y se acerca progresivamente a los niveles previos al inicio del conflicto en Oriente Medio, cuando rozó los 11.000.

En este contexto, las principales beneficiadas de la sesión en el parqué londinense fueron el grupo financiero Lion Finance Group, que ganó un 2,80 %, seguido de la cadena de ingeniería Weir Group, que creció un 2,62 %, y el fondo de inversión ICG, que aumentó sus acciones un 2,19 %.

Entre las perdedoras estuvieron, en cambio, la empresa de apuestas en línea Entain, que cedió un 2,11 %, además de la contratista militar Babcock International, que bajó un 1,66 %, o la compañía energética irlandesa DCC, que disminuyó un 1,62 %. EFE

rb/mgr