La Bolsa de Londres sube un 0,27 % ante un posible alto el fuego entre Israel y Líbano

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Londres, 4 jun (EFE).- La Bolsa de Londres subió este jueves un 0,27 % en un ambiente de relativo optimismo tras el anuncio de un posible alto el fuego entre Israel y Líbano, condicionado a la retirada del grupo armado Hizbulá del sur del territorio libanés.

El índice principal londinense, el FTSE 100, sumó 28,02 puntos hasta 10.360,32 enteros, mientras que el secundario, el FTSE 250, ascendió un 0,50 %, hasta 23.302,65 puntos.

El Líbano e Israel mantuvieron durante los últimos dos días una ronda de diálogo en Washington, que culminó anoche con el anuncio de un alto el fuego condicionado al final de los ataques y de la presencia armada de Hizbulá en el sur del territorio libanés, donde se crearían «zonas piloto».

La perspectiva de avances diplomáticos en Oriente Medio hizo caer más de un 3,8 % el precio del petroleo europeo brent, que bajó hasta los 94 dólares a media sesión de este jueves, para situarse en torno a 95 al cierre del mercado bursátil.

Entre los ganadores en la bolsa estuvieron la compañía de análisis de datos Relx Plc, que aumentó un 6,03 %; el grupo LSE, gestor de las plataformas de negociación de la bolsa londinense, que sumó un 5,29 %, y la cadena de tiendas de equipamiento deportivo JD Sports Fashion, que acabó con un 4,67 % más.

Encabezaron la tabla de pérdidas la aseguradora Prudential, que cayó un 7,6 %; los supermercados Sainsbury, que se dejaron un 3,09 %, y el banco Standard Chartered, cuyos títulos retrocedieron un 2,81 %. EFE

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