La Bolsa de Londres sube un 0,27 % antes del inicio del nuevo Gobierno de Burnham

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Londres, 17 jul (EFE).- La Bolsa de Londres subió este viernes un 0,27 %, el último día de cotización antes de que Andy Burnham asuma el próximo lunes como nuevo primer ministro y cuando los ojos están puestos en las que serán sus primeras decisiones de corte económico.

El índice principal londinense, el FTSE 100 o ‘footsie’, avanzó 28,13 puntos, hasta los 10.600,17 enteros, superando así la barrera psicológica de los 10.600, pero lejos aún de los 11.000 que llegó a acariciar a principios de año, justo antes de que la guerra de Irán hundiera los mercados internacionales.

En cuanto al índice secundario, el FTSE 250, que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas, tuvo el comportamiento contrario y perdió un 0,47 %, hasta los 23.604,83 enteros.

Entre los ganadores de la sesión estuvieron la empresa energética National Grid (3,33 %), la tabaquera British American Tobaccos (2,95 %) y la de gestión y tratamiento de aguas Severn Trent (2,89 %).

Por el otro lado, entre las cotizadas más perjudicadas en la City londinense se situó la firma de lujo Burberry (-6,38 %), el fondo de inversión Scottish Mortgage (-3,58 %) y el mercado digital de automóviles Autotrader (-3,51 %).

En el conjunto de la semana, la bolsa londinense ganó 115 puntos, desde los 10.485 en que cerró el pasado viernes. Su mejor nivel intradía de la semana lo alcanzó a primera hora de hoy, cuando alcanzó los 10.619 enteros, mientras que su momento más bajo lo tuvo en la mañana del martes, cuando cayó hasta las 10.426 unidades.

El próximo lunes, Andy Burnham asumirá el Gobierno británico y desvelará los nombres de su equipo económico. Uno de los grandes interrogantes será a quién elige como ministro de Economía, un puesto para el que suena la actual titular de Interior, Shabana Mahmood.

Ya sea Mahmood u otra persona, la atención está puesta en si continuará con la rigurosa política de estabilidad presupuestaria impuesta por la actual ministra, Rachel Reeves, que ha terminado enfadando a varios compañeros del Gabinete por lo que les ha supuesto de restricción en el gasto público. EFE

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