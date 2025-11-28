La Bolsa de Londres sube un 0,27 % impulsada por el sector de las mineras y las aerolíneas

Londres, 27 nov (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este viernes con una subida del 0,27 % la última sesión operativa del mes de noviembre, que destacó por el buen rendimiento de las cotizadas del sector minero y las aerolíneas.

El índice principal londinense, el FTSE-100, ascendió tan solo 26,58 puntos hasta 9.720,51, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, en general británicas-, ganó un 0,33 % hasta 22.165,17 puntos.

La compañía aérea de bajo coste Easyjet encabezó las ganancias del día y sus acciones se incrementaron un 2,97 %, pese a estar en la línea floja para ser degradada del FTSE-100.

También las empresas mineras tuvieron un buen rendimiento en la sesión del viernes en el parqué londinense, lideradas por Antofagasta, que creció un 2,53 % y Fresnillo, que aumentó un 1,93 %.

Al otro lado de la balanza, terminaron la sesión en números rojos la empresa de hostelería Whitbread, que se desplomó un 11,45 % después de que su director ejecutivo expresase su preocupación por el «impacto» que supondrá para el sector hotelero el presupuesto presentado esta semana por el Gobierno laborista británico.

También en negativo finalizaron la firma de ropa de lujo Burberry, que cedió un 2,90 % y la cadena de supermercados Sainsbury, que disminuyó un 2,13 %.

El FTSE-100 termina así un noviembre de manera estable, casi como lo empezó. A lo largo del mes llegó a acumular hasta tres récords históricos al cierre e intradía, y a situarse por encima de los 9.900 puntos, pero indicadores económicos, como un débil dato del PIB británico, lo hicieron retroceder. EFE

