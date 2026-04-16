La Bolsa de Londres sube un 0,29 % ante el avance del PIB británico

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Londres, 16 abr (EFE).- La Bolsa de Londres subió este jueves un 0,29 % impulsada por datos positivos del producto interior bruto (PIB) británico, que creció un 0,5 % en tres meses hasta el pasado febrero, por encima de las previsiones de los analistas.

El índice principal londinense, el FTSE 100, sumó 30,41 puntos hasta 10.589,99, en un ambiente de renovado optimismo sobre el conflicto en Oriente Medio, tras el anuncio de un alto el fuego temporal entre Israel y Líbano.

Entre los valores al alza en el parqué de la City destacó el grupo de certificación de productos Intertek, que subió un 8,98 % al revelar que había recibido una oferta de compra del fondo sueco de capital privado EQT.

Le siguieron la compañía de tiendas y plataformas de juego Entain, que ascendió un 6,02 %, y la empresa de tecnologías de la salud y el medioambiente Halma, que acabó con un 5,35 % más.

Por contra, terminaron con pérdidas la minera chilena Antofagasta, que bajó un 3,08 %, la empresa de telecomunicaciones Airtel Africa, que descendió un 2,88 %, y la aeronáutica Rolls-Royce Holdings, cuyos títulos retrocedieron un 2,84 %. EFE

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