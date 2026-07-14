La Bolsa de Londres sube un 0,30 % con mineras al alza tras la caída de inflación en EEUU

Compartir

2 minutos

Londres, 14 jul (EFE).- La Bolsa de Londres subió este martes un 0,30 %, en una jornada en la que el sector minero copó las ganancias en un contexto de debilitación del dólar tras la caída de la inflación estadounidense y en plena escalada de tensiones en Oriente Medio.

El índice de precios al consumo (IPC) de EE.UU. bajó siete décimas hasta el 3,5 % en junio tras la caída en los precios de la energía, por debajo del 3,7 % pronosticado de los analistas, que ya preveían una moderación del repunte inflacionario impulsado por el alza del combustible tras la guerra con Irán.

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE 100 o ‘footsie’, sumó hoy 31,10 puntos, hasta los 10.529,39; mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, cerró casi plano (+0,04 %) y solo creció unos leves 10,25 puntos hasta los 23.406,83.

Las principales beneficiadas de la sesión fueron las cotizadas mineras de metales preciosos, encabezadas por Río Tinto y Glencore, que sumaron un 3,30 % y un 3,05 % respectivamente, tras el impulso del oro y la plata como consecuencia de la debilitación del dólar y el dato de inflación estadounidenses.

Aun así, el grupo de telecomunicaciones Airtel Africa fue quien cerró la sesión con mayores ganancias, después de que sus acciones escalasen un 3,37 %.

En el apartado de pérdidas se encontraron la editorial Pearson, que cedió un 6,75 %; la cadena hotelera Intercontinental, que disminuyó un 3,76 %, y la compañía de equipos médicos Smith and Nephew, que retrocedió un 3,51 %. EFE

rb/pcc