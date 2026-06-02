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La Bolsa de Londres sube un 0,33 % ante la esperanza de una tregua en Irán y en el Líbano

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Londres, 2 jun (EFE).- La Bolsa de Londres subió este martes un 0,33 % ante la esperanza de un próximo acuerdo que ponga fin a la guerra en Irán y a los ataques de Israel contra el Líbano, un optimismo que ha contagiado a las demás bolsas europeas.

El índice principal londinense, el FTSE 100 -o ‘footsie’-, ganó 34,56 puntos, hasta los 10.373,51; mientras que el índice secundario, o FTSE 250 -que incluye a empresas más pequeñas, generalmente británicas- ganó por su lado 132,58 puntos (0,57 %) hasta los 23.378,38.

Las ‘reinas’ de la jornada fueron las compañías mineras: las que vieron mayor revalorización de sus acciones fueron Antofagasta (6,47 %), Glencore (4,57 %) y Anglo American (4,14 %).

Entre las perdedoras destacaron las cotizaciones de la ‘teleco’ Airtel Africa (-5,21 %), la compañía de software para empresas The Sage Group (-4,05 %) y, curiosamente, también una minera, Endavour (-3,78 %).

En las bolsas europeas se impone también el optimismo, y se registran subidas en Milán (1,61 %), París (0,77 %), Madrid (0,48 %) y Fráncfort (0,48 %). EFE

fjo/mgr

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