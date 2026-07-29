La Bolsa de Londres sube un 0,34 %, aupada por las petroleras

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Londres, 29 jul (EFE).- La Bolsa de Londres subió este miércoles un 0,34 % aupada por las compañías petroleras, que se vieron beneficiadas por el aumento del precio del crudo ante la nueva escalada de tensiones en Oriente Medio.

El índice principal londinense, el FTSE 100, sumó 37,39 puntos hasta 10.908,41, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas en general británicas-, retrocedió un 0,03 %, hasta 23.996,81 puntos.

Las petroleras BP y Shell avanzaron un 3,39 y un 2,75 %, respectivamente, en una jornada en la que el barril de petróleo brent para entrega en septiembre repuntó más de un 7 % y superó los 90 dólares, ante la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó hoy a Teherán con una contundente respuesta al ataque contra una base aérea estadounidense en Jordania, que Irán reivindicó después de que EE.UU y Arabia Saudí bombardearan posiciones de grupos terroristas alineados con el Gobierno iraní en Irak.

También ganaron en el parqué londinense la firma de software The Sage Group, que ascendió un 8,75 %, y el grupo de ingeniería Weir, que acabó con un 8,72 % más.

Perdieron terreno, en cambio, la firma financiera Aberdeen Group, que bajó un 4,26 %, la distribuidora de componentes electrónicos Diploma Plc, que descendió un 4,18 %, y la empresa de ingeniería IMI, cuyos títulos retrocedieron un 3,83 %. EFE

jm/fpa