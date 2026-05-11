La Bolsa de Londres sube un 0,36 % ante la aparente estabilidad del Gobierno laborista

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Londres, 11 may (EFE).- La Bolsa de Londres subió este lunes un 0,36 % ante la aparente estabilidad del Gobierno laborista que dirige Keir Starmer, que sufrió un severo castigo en las elecciones municipales y autonómicas del pasado jueves, en las que el Partido Laborista perdió masivamente asientos en ayuntamientos y cámaras regionales.

El índice principal londinense, el FTSE 100, ganó 36,36 puntos hasta los 10.269,43, en contraste con los que perdió el pasado viernes, cuando recién se conocían esos resultados electorales que dejaban en mal lugar al Gobierno de Londres.

Por su parte, el índice FTSE -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas- perdió hoy un 0,18 %, hasta quedar en 22.807,86.

El primer ministro ha rechazado dimitir y ha prometido un mayor acercamiento de su país a Europa en los tres años que le quedan de mandato -una promesa que probablemente gustará en los medios empresariales y financieros-, aunque no concretó en qué consistirá exactamente ese acercamiento.

Lideró hoy la lista de ganadoras la compañía de telecomunicaciones Airtel Africa (14,50 %), después de que su compañía matriz Bharti Airtel anunciara que planea una reorganización de sus subsidiarias, seguida del grupo de aerolíneas IAG (6,42 %) y la minera Anglo American (3,92 %).

En el lado contrario, las perdedoras son hoy la cadena de artículos deportivos JD Sports (-4,58 %), la compañía de juegos de azar Entain (-3,91 %) y la firma de lujo Burberry (-3,35 %).

El FTSE se encuentra aún lejos de los 11.000 puntos que estuvo a punto de alcanzar el pasado enero. La guerra contra Irán más la subida de precios del petróleo han ocasionado algunas de las jornadas más aciagas para el parqué londinense en los pasados meses. EFE

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