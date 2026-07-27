La Bolsa de Londres sube un 0,42 %, pese a la caída de petroleras y mineras

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Londres, 27 jul (EFE).- La Bolsa de Londres subió este lunes un 0,42 %, impulsada por Vodafone, pese al retroceso de petroleras y mineras, lastradas por la caída de los precios del crudo y las dudas sobre la demanda global de materias primas.

El índice principal londinense, el FTSE 100, ascendió 45,52 puntos hasta 10.781,75, mientras que el secundario, el FTSE 250, avanzó un 0,41 %, hasta 23.898,10 puntos.

La compañía de telefonía móvil Vodafone encabezó las ganancias con una subida del 4,84 %, tras anunciar un aumento de su facturación del 9,7 % en el primer trimestre de su ejercicio fiscal, hasta 10.300 millones de euros.

La firma de análisis de datos Relx ganó un 4,44 %, empatada con la plataforma de compra-venta de coches Autotrader Group, y Airtel Africa acabó con un 4,25 % más.

Entre los principales perdedores de la jornada se situaron la petrolera BP y la gasística Centrica, que cedieron un 2,57 y un 1,96 %, respectivamente, perjudicadas por el descenso en más de un 7 % del precio del petróleo, ante indicios de desescalada en el conflicto en Oriente Medio.

Bajaron también varias mineras, entre ellas Glencore, que perdió un 3,39 %, Antofagasta, un 2,20 %, y Anglo American, que descendió un 2,15 %. EFE

jm/fpa