La Bolsa de Londres sube un 0,42 % con inmobiliarias y telecomunicaciones al alza

Londres, 4 sep (EFE).- La Bolsa de Londres subió este jueves un 0,42 % al cierre, con compañías de los sectores inmobiliario y de las telecomunicaciones como las grandes beneficiadas de la sesión.

El índice de referencia londinense, el FTSE 100, ganó 38,88 puntos hasta los 9.216,87, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa empresas más pequeñas, generalmente británicas-, avanzó un 0,76 %, o 161,61 puntos, hasta los 21.474,68.

En el apartado de ganancias, destacaron la plataforma inmobiliaria Rightmove, que sumó un 2,88 %, seguida de la compañía de telecomunicaciones Airtel Africa, que avanzó un 2,51 %, y la aseguradora Aviva, que creció un 2,51 %.

La lista de perdedoras la lideraron la aerolínea Easyjet, que retrocedió un 4,21 %, la minera Antofagasta, que perdió un 2,28 %, y la aseguradora especializada en vehículos Admiral, que cedió un 2,27 %. EFE

