La Bolsa de Londres sube un 0,46 % ante la mejora del crecimiento del PIB británico

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Londres, 14 may (EFE).- La Bolsa de Londres subió este jueves un 0,46 % tras conocerse que el producto interior bruto (PIB) del Reino Unido subió un 0,6 % en el primer trimestre del año, por encima de lo esperado por los analistas.

El índice principal londinense, el FTSE 100, sumó 47,58 puntos hasta 10.372,93, en una jornada marcada por la inestabilidad dentro del Gobierno británico, que, sin embargo, no afectó significativamente a la negociación.

El producto interior bruto (PIB) del Reino Unido se expandió un 0,6 % entre enero y marzo, frente a los tres meses anteriores, impulsado por el sector servicios, indicó la Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés).

El mercado recibió positivamente los datos, pues anticipaba un impacto mayor en la economía de la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La dimisión del ministro de Sanidad, Wes Streeting, con vistas a propiciar un proceso de reemplazo del primer ministro, Keir Starmer -que aún no se ha concretado-, no tuvo un efecto notable en la sesión bursátil.

Entre los ganadores en Londres estuvieron aseguradoras como Legal & General, que ascendió un 6,16 %, y Admiral Group, que avanzó un 3,85 %, mientras que la tabaquera Imperial Brands acabó con un 3,99 % más.

El fondo de inversión 3i Group lideró la tabla de pérdidas al caer un 12,76 % tras anunciar cifras de venta peores de lo previsto, seguido de la marca de moda Burberry, que bajó un 6,84 %, y la empresa de ingeniería de defensa Babcock International, que retrocedió un 3,90 %. EFE

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