La Bolsa de Londres sube un 0,48 % aupada por las mineras

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Londres, 31 mar (EFE).- La Bolsa de Londres subió este martes un 0,48 % aupada por el sector minero, cuyos títulos se beneficiaron del alza de los precios de las materias primas ante temores de suministro por la guerra en Irán.

El índice principal londinense, el FTSE 100, sumó 48,49 puntos hasta 10.176,45 puntos, mientras que el secundario, el FTSE 250, avanzó un 1,19 %, hasta 21.203,71 puntos.

La tabla de ganancias estuvo copada por un buen número de empresas del sector minero, encabezadas por la chilena Antofagasta, que ascendió un 5,25 %.

Le siguieron Endeavour Mining, con un subida del 4,25 %, Fresnillo, que avanzó un 4,10 %, la metalúrgica y energética Metlen Energy & Metals, que ganó un 4,05 %, Anglo American, un 2,78 %, y Rio Tinto, que acabó con un 2,54 % más.

Entre los títulos a la baja destacó la multinacional británica Unilever, que cayó un 7,28 % tras anunciar un acuerdo para vender su negocio de alimentación a la estadounidense McCormick en una operación valorada en 44.800 millones de dólares, que creará un gigante global de condimentos y otros productos alimenticios.

También perdieron, entre otros, la compañía de bebidas Diageo, que retrocedió un 1,62 %, y la distribuidora y embotelladora Coca-Cola Europacific Partners, cuyos valores bajaron un 1,58 %. EFE

jm/psh