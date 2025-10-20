La Bolsa de Londres sube un 0,52 % ante las esperanzas de un acuerdo comercial EEUU-China

1 minuto

Londres, 20 oct (EFE).- La Bolsa de Londres subió este lunes un 0,52 % al cierre del sesión ante las esperanzas de los inversores de un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.

El índice principal londinense, el FTSE-100, avanzó 49 puntos, hasta los 9.403,57, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, subió un 0,39 %, o 85,52 puntos, hasta los 21.868,48.

El fondo de inversión tecnológico Polar Capital lideró las ganancias del día en el parqué londinense y sus acciones subieron un 2,56 %, seguido del grupo de hostelería Whitbread, que aumentó un 2,45 %, y la minera Fresnillo, que sumó un 2,38 %.

Por otro lado, entre las más perjudicadas al finalizar la jornada estuvieron la editorial Pearson, que cayó un 2,77 %, seguida de la promotora inmobiliaria Persimmon, que cedió un 1,83 %, y la minorista de alimentación Associated British Foods, que perdió un 1,52 %. EFE

rb/psh