La Bolsa de Londres sube un 0,54 % tras el dato positivo del PIB británico

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Londres, 16 jul (EFE).- La Bolsa de Londres subió este jueves un 0,54 %, impulsada por el último dato del producto interior bruto (PIB) del Reino Unido, pues hoy se conoció que había crecido un 0,1 % en el mes de mayo con respecto al mes anterior.

El PIB registró ese leve avance después de la contracción del 0,1 % del pasado mes de abril, impulsado por el sector servicios, de acuerdo con los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas británica (ONS).

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE 100 o ‘footsie’, avanzó hoy 56,32 puntos, hasta los 10.572,24; mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, creció un notable 1,08 % o 253,44 puntos hasta los 23.715,83.

Entre los ganadores de la sesión estuvo la empresa de productos y servicios técnicos Diploma, que escaló un 6,28 %, seguido de la compañía de energía y metales Metlen, que ganó un 5,46 % y el grupo de ingeniería térmica Spirax, que agregó un 4,21 %.

Por otro lado, entre las cotizadas más perjudicadas en la City londinense se situó el fondo de gestión patrimonial St. James´s Place, que disminuyó un 7,81 %, además de las mineras Antofagasta y Endeavour Mining, que cayeron un 4,12 % y un 2,62 % respectivamente. EFE

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