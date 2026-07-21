La Bolsa de Londres sube un 0,58 %, aupada por las mineras

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Londres, 21 jul (EFE).- La Bolsa de Valores de Londres subió este martes un 0,58 % aupada por el sector minero, que se benefició del alza de los precios de los metales en los mercados internacionales.

Además, esta es la primera cotización al cierre después de conocerse en la tarde de ayer los nombres del nuevo equipo de gobierno de Andy Burnham, y concretamente los de su esperado equipo económico, que estará dirigido por el ministro de Economía John Healey. La primera reacción de los mercados aparenta ser positiva.

El índice principal londinense, el FTSE 100, sumó 61,15 puntos hasta 10.585,91, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, en general británicas-, ascendió un 0,90 %, hasta 23.752,40 puntos.

Encabezaron la tabla de ganancias las principales compañías mineras, cuyos títulos se vieron impulsados por el fuerte repunte del oro y la plata en los mercados internacionales.

Según los analistas, el temor a la inestabilidad económica global ante una escalada de las tensiones en Oriente Medio llevó a los grandes fondos a buscar refugio en los metales preciosos.

En el parqué londinense, la chilena Antofagasta avanzó un 5,83 %, la mexicana Fresnillo un 4,44 %, Endeavour Mining ascendió un 3,80 %, Anglo American un 3,36 % y la suiza Glencore subió un 3,13 %.

Por contra, el fondo de inversión inmobiliaria Segro perdió un 3,49 % en la sesión de hoy, seguido de London Stock Exchange Group -gestora de la Bolsa-, que bajó un 2,76 %, y la cadena de tiendas de equipamiento deportivo JD Sports Fashion, que retrocedió un 2,63 %. EFE

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