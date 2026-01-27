La Bolsa de Londres sube un 0,58 % impulsada por el sector bancario

Londres, 27 ene (EFE).- La Bolsa de Londres subió este martes un 0,58 %, impulsada por el sector bancario, en una jornada negativa para algunas mineras, que retrocedieron tras días de ganancias conseguidas gracias al alza de los metales.

El índice principal londinense, FTSE 100, sumó 58,95 puntos, hasta 10.207,80, mientras que el secundario FTSE 250 avanzó un 0,22 %, hasta 23.404,02 puntos.

Los inversores permanecen atentos a la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre los tipos de interés, que se prevé mantenga sin cambios ante la persistente inflación y la debilidad del mercado laboral en ese país.

Varios títulos bancarios encabezaron las ganancias en la City, entre ellos HSBC Holdings, que subió un 2,82 %, y NatWest Group, que también avanzó un 2,82 %. Barclays ganó un 1,88 %.

Entre los perdedores de la sesión destacaron diversas mineras, encabezadas por Fresnillo, que retrocedió un 6,92 % tras moderarse la subida del precio de la plata. Endeavour Mining bajó un 4,36 % y la chilena Antofagasta terminó con un 0,50 % menos. EFE

