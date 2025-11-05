La Bolsa de Londres sube un 0,64 % y vuelve a registrar récords al cierre e intradía

Londres, 5 nov (EFE).- La Bolsa de Londres subió este miércoles un 0,64 % y notificó nuevos récords al cierre e intradía tras dos sesiones de caídas que le hicieron perder terreno, esta vez impulsada por los sectores de la hostelería y el lujo.

El índice principal londinense, el FTSE-100, avanzó 62,12 puntos, hasta los 9.777,08, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas- subió un 0,45 %, o 98,90 puntos, hasta los 22.094,38.

La máxima puntuación intradía se notificó pasadas las 15.30 horas locales y superó los 9.786 puntos.

De las últimas diez sesiones, el parqué londinense rompió su techo de puntuaciones al cierre en siete de ellas, y registró máximos intradía en cuatro.

Las principales beneficiadas fueron la firma de moda de lujo Burberry, que creció un 3,12 %, seguida de la cadena de hoteles Whitebread, que ascendió un 2,64 %, y el grupo de restauración Intercontinental Hotels Group, que sumó un 2,60 %.

Por el contrario, finalizaron la jornada en números rojos la compañía de equipos médicos Smith & Nephew, que perdió un 1,69 %, seguida de la contratista de defensa Babcock International Group, que retrocedió un 1,65 %, y la inversora Scottish Mortgage Investment Trust, que cedió un 1,60 %. EFE

