La Bolsa de Londres sube un 0,65 % tras la decisión de tipos del Banco de Inglaterra

Londres, 18 dic (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este jueves con una subida del 0,65 % después de que el Banco de Inglaterra anunciase este jueves un recorte de un cuarto de punto, hasta el 3,75 %, de los tipos de interés en el Reino Unido.

Se trata del sexto descenso desde agosto de 2024, cuando comenzó el actual ciclo de rebajas tras años de subidas iniciadas en diciembre de 2021 desde niveles históricamente bajos, impulsadas por la elevada inflación durante la covid y que llevaron a un pico del tipo base del 5,25 % en julio de 2024.

Según el asesor económico de Oxford Economics Michael Sounders se trata de un reporte «cauteloso» y la decisión, a su juicio, parece no estar influida por el reciente Presupuesto del Ejecutivo laborista, sino con vistas a las perspectivas económicas dentro de uno o dos años.

En este contexto, el índice principal, el FTSE-100, agregó 63,45 puntos y se situó en 9.837,77, mientras que el secundario FTSE-250 avanzó un 0,73 %, es decir, 160,83 puntos, hasta los 22.325,59.

Encabezaron las ganancias del jueves en el parqué londinense el grupo de hostelería Whitebread, que escaló un 6,30 %, seguido de la minera Fresnillo, que sumó un 4,40 % y la contratista militar Rolls-Royce Holdings, que agregó un 3,81 %.

Por el contrario, entre los valores con mayores pérdidas figuraron la distribuidora Bunzl, que descendió un 2,48 %, además de la empresa de agua United Utilities Group, que cedió un 1,50 % y la petrolera BP, que disminuyó un 1,20 %. EFE

